O grande temor de Eric Dier

O último duelo da FA Cup entre Tottenham e Norwich foi especialmente desagradável para Eric Dier, um dos jogadores dos 'spurs'.

Além da dolorosa eliminação na disputa de pênaltis, o jogador se envolveu em uma grande controvérsia depois de pular na arquibancada e enfrentar alguns torcedores.

Dier fez isso para proteger seu irmão, que estava na área e ficou incrédulo com os fãs que estavam insultando o próprio Dier.

José Mourinho, treinador do Tottenham, mostrou simpatia pela reação de um meio-campista inglês que agora teme o pior.

Conforme indicado pelo 'Daily Mirror', o jogador e seu entorno estão mais do que preocupados com as repercussões esportivas que essa ação pode ter.

As informações indicam que o maior medo de Eric Dier é o de uma sanção séria que faz com que ele seja punido por um longo período de tempo.

Algo que seria um inconveniente para a equipe, já que Dier é um dos habituais nos onze desde novembro do ano passado.