O Haaland 'made in USA' que estreou na Bundesliga... após ser recusado pelo Barça!

O futebol dos Estados Unidos está virando moda. O país das listras e das estrelas está crescendo a passos largos neste esporte e com este progresso surgiu uma geração que pretende fazer história com a seleção nacional.

Dest, Pulisic ou Musah são a ponta de lança de uma explosão de jovens talentos com uma presença cada vez maior nas melhores ligas do futebol europeu. O mais recente desses talentos "ianques" a se destacar está na Bundesliga, no Schalke 04.

E é que Matthew Hoppe, atacante do time, fez sua estreia (e ainda como titular) no último fim de semana no confronto contra o Borussia Mönchengladbach, uma verdadeira equipe de Champions League.

Aos 19, o atacante era o líder visível da trama ofensiva do time de Gelsenkirchen. Apesar de não ter marcado, os treinadores do Schalke 04 têm grandes esperanças de um jogador que poderia ter terminado... no Barcelona.

Conforme revelado pelo 'Sport', Hoppe fez parte da Barça Residency Academy USA que a equipe catalã mantém no Arizona por dois anos. Na verdade, o americano foi treinar com o Juvenil na Espanha, mas foi descartado por não ter o perfil.

"Para um americano assinar pelo Barça, tem de ser muito bom. Ele é um '9' fixo, com uma grande cabeçada e capaz de chutar com as duas pernas. Melhorou muito o seu jogo em conjunto na academia", explicou ao citado meio Denis Silva, Talent Manager da equipe 'culé'.

Aos 19 anos, o jogador californiano continuou a progredir longe do Barça e o próprio Silva já o compara por suas qualidades com um dos atacantes da moda no futebol mundial. “Se eu tivesse que compará-lo com um jogador de elite, diria que, com certa distância, com altura e força e que usa bem o corpo como Haaland ou Negredo”, disse.