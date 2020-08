O herói do PSG, o quarto atacante que nem estava inscrito na Champions

Choupo-Moting deve muito a Edinson Cavani. Embora o uruguaio tenha fechado a opção de adicionar mais minutos todo esse tempo, sua ausência foi fundamental para Eric estar em Lisboa.

O atacante uruguaio não renovou pelo PSG nem para a disputa da Champions League, competição que não existia para o alemão-camaronês, para a qual ele não estava inscrito.

Mas a saída de Cavani levou o clube a ter Choupo-Moting na maior competição continental. Icardi e Mbappé (Neymar não reza como atacante propriamente dito) ainda estavam na frente, mas um obstáculo já havia sido tirado de cima.

A isso se juntaram as circunstâncias da partida. A 20 minutos do fim, o PSG estava perdendo no mínimo e Tuchel sabia que tinha de puxar para atacar as pessoas. E havia o bom e velho Eric Maxim.

Até a data atual, Choupo-Moting, que chegou ao Parc des Princes em 2018, disputou apenas 18 jogos nesta temporada, dos quais começou em apenas oito. Mas ele fez seu papel, com seis gols e uma assistência. No total, foram nove gols e três passes para gol em 49 partidas oficiais.

Quem diria que ele acabaria iniciando a jogada do gol de empate que chegou já nos 90 minutos. Mas, sobretudo, quem saberia que estaria encarregado, apenas três minutos depois, de marcar um gol histórico para o PSG.

Isso não bastou para ele ser reconhecido como o MVP da partida. Pelo menos para a UEFA, já que para outros sim ele foi. Por exemplo, Neymar, que não hesitou em entregar o prêmio àquela quatro atacante que ninguém vai esquecer em Paris.