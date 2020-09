O impressionante recorde de Hector: 13 vezes emprestado!

Todo jogador de futebol quer transcender, entrar para a história. O histórico de Michael Hector não é muito para se gabar. É um recorde que o torna o jogador de futebol mais nômade da Europa: já foi emprestado 13 vezes ao longo da sua carreira profissional!

Estamos falando de um zagueiro de 28 anos que acaba de ser promovido à Premier League pelo Fulham e que vai finalmente estrear na competição com que sonha desde a adolescência.

O Reading viu o jamaicano como um grande jogador para o futuro em 2009, então eles levaram seus direitos até 2015. No entanto, recém-chegado teve que ir para o Havant & Waterlooville FC. Uma realidade que repetiu no Bracknell Town FC (2010) e no Horsham FC (2011). Até então, algo lógico para sua idade.

Então a preocupação começou, já que ele passou por vários empréstimos seguidos prematuramente: Dundalk (2011), Barnet (2012), Shrewsbury Town (2012) Aldershot Town (2013) e Cheltenham (2013). No entanto, sua transferência para Aberdeen em 2014 foi um ponto de virada: o Chelsea se interessou por ele e o comprou.

Mas o carrossel de saídas anuais continuou. Ele jogou pelo Reading, Eintracht, Hull e Sheffield Wednesday. Até que o Fulham ficou de olho nele em dezembro de 2019 e o garantiu por quase seis milhões. Ele jogou 25 partidas e foi um dos pilares para a promoção à Premier League.

Olhando além e nas ligas inferiores, encontramos o caso de André Luis, um atacante brasileiro do Chainat FC que aos 34 anos joga na Tailândia e que ao longo de sua carreira profissional foi emprestado 15 vezes.