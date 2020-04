O incrível estádio do Guangzhou Evergrande para 100 mil pessoas

Trata-se de uma obra impressionante, que tem forma de flor de lótus desenvolvida por Hasan Syed, americano baseado em Xangai.

O projeto foi escolhido entre outros sete, vindos do Reino Unido, da Austrália e do Estados Unidos e é apresentado como a nova 'macrojóia', cujo custo aproximado é estimado em R$ 8,9 bilhões.

A nova arena do time dos brasileiros Paulinho e Ricardo Goulart vai ser o quarto maior estádio do mundo e vai substituir o atual Tianhe, com capacidade para 58.500 espectadores.

Para o presidente do conglomerado Evergrande, Xia Haijun, será uma obra "de classe mundial comparável à Ópera de Sydney e ao Burj Khalifa, de Dubai, e um símbolo importante do futebol chinês para o mundo".

A nova casa do time chinês deverá ser o local da abertura da Copa da Ásia de 2023, e poderia até sediar o Mundial de clubes da FIFA previsto para ocorrer no país em 2022, ano esperado para a inauguração.