O incrível gesto de lealdade de Coutinho ao Bayern

Para Philippe Coutinho as coisas não saíram como ele gostaria há alguns anos. O brasileiro decepcionou em sua segunda temporada no Barcelona e não aproveitou seu empréstimo ao Bayern.

Mas uma coisa é certa, seu compromisso é inegável. O ex-Liverpool teve um gesto respeitável com a equipe da Baviera. Coutinho pediu ao Barcelona, ​​segundo o 'Sport', que não levasse em consideração as ofertas pelos seus serviços até ao final da temporada.

Embora o Barça tenha emprestado o jogador ao Bayern até o final de junho, eles chegaram a um acordo com a equipe alemã para prorrogar o empréstimo até o final da Liga dos Campeões.

Acontece que as duas equipes podem se enfrentar em um embate alucinante nas quartas de final se conseguirem superar o Napoli e o Chelsea nas oitavas de final, que serão concluídas neste sábado.

Coutinho, que prefere voltar à Premier League, ainda não sabe onde jogará na próxima temporada. Em 2019-20, ele jogou 34 jogos pelo Bayern, marcando nove gols e dando oito assistências.

A Champions pode jogar contra ele, pois teria menos tempo para se encontrar, mas também a favor, pois poderia se revalorizar e se tornar uma peça desejada por vários grandes europeus. Isso é, pelo menos é o que o Barça deseja.