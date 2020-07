O incrível gol de Boateng... de dar inveja a Ibrahimovic!

Ibrahimovic é muito mais do que um mero atacante. O sueco endossou, com mérito extra, um estilo de chute a gol que poderia ser definido como pouco ortodoxo e até impossível.

Algo assim foi realizado por Kevin-Prince Boateng no treinamento do Besiktas. A jogada do ex-jogador do Barça lembrou o atacante do Milan com um chute na área que desafiava a física.

O atacante recebeu da direita e girou diante da bola. A bola parecia passar por ele, mas Boateng puxou a perna e chutou. Com esta manobra de karateca, ele conseguiu chutar e enviar a bola para o fundo do gol.