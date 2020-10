O incrível gol do filho de Van Persie... com apenas 13 anos!

Feyenoord, Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe foram as equipes que desfrutaram dos gols e da elegância de Robin van Persie ao longo de sua carreira. O holandês pendurou as chuteiras na temporada 2018-19, mas já sabe que terá outro membro da família na elite, se nada der errado.

Seu filho Shaqueel, de apenas 13 anos, deu um chute espetacular em um de seus gols esta semana no jogo contra o Ajax pelo Feyenoord das categorias inferiores do futebol na Holanda.

Com um gesto técnico digno dos do pai, finalizou de forma acrobática com o pé esquerdo dentro da área para bencer o goleiro e fazer o 3-8 do Feyenoord Sub 15 contra o Ajax.

Outro Van Persie que aponta para ser um destaque no futuro do futebol da Holanda.