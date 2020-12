O incrível projeto de reforma do estádio da Universidad Católica

A Universidad Católica anunciou nessa quinta-feira o projeto para o Estádio São Carlos. A obra tem conclusão prevista para 2023 e apresenta uma nova ideia arquitetônica.

Foi publicado um vídeo em que podem ser vistas as novas instalações, assim como a iluminação e a ampliação da capacidade para 20.000 espectadores.

“A apresentação do projeto considerou as arquibancadas e a estrutura interna do projeto de modernização do estádio, pois diversas propostas e ideias que surgiram ainda estão sendo avaliadas no que diz respeito a entorno e entradas, em benefício da comunidade”, detalhou a empresa responsável pela obra.

“Este é um dia de fortes emoções para os 'cruzados' e 'cruzadas'. Pela primeira vez mostramos imagens do que sonhamos ser a nossa nova casa. Para aqueles de nós que carregamos e sentimos este clube no fundo, é um dia muito especial. Um dia histórico, daqueles que ficam gravados na memória de todos”, disse o Presidente Juan Tagle.