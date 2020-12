O inesperado salvador de Klopp que ia sair do Liverpool no verão

O Liverpool venceu o Ajax, com alguma ajuda de Onana, e matematicamente garantiu o primeiro lugar no seu grupo das Champions League. Uma conquista que ele agora desfruta graças, também, ao desempenho de Kelleher. Tão inesperado quanto decisivo.

A lesão de Alisson, mais uma nesta temporada no time 'red', obrigou Jürgen Klopp a procurar novamente como substituto. Para surpresa de todos, não foi Adrián, que já havia substituído o goleiro brasileiro no passado. Mas desta vez ele escolheu Kelleher.

O goleiro de 21 anos fez sua estreia nesta temporada pelo Liverpool, em Anfield, em uma partida pela Liga dos Campeões e contra o Ajax. Não foi pouca coisa. Klopp revelou após a partida porque escolheu o goleiro irlandês.

“Precisávamos de um goleiro como Caoimhin por conta da pressão do Ajax. Ele tem estado muito bem, mas no final tudo se resume a pegar e manter a bola longe do gol e fez duas defesas sensacionais. Foi difícil tirar Adrián porque ele tem se saído muito bem nessas temporadas”, lembrou na sala de imprensa.

Mas a verdade é que Kelleher fez um jogo notável também em termos de intervenções bem-sucedidas. Fez quatro boas defesas, uma delas à queima-roupa, para manter o gol limpo contra o Ajax e, portanto, o triunfo do Liverpool. Graças a isso, o time inglês conseguiu ser o primeiro matematicamente.

O mais curioso é que Kelleher estava prestes a deixar o Liverpool por empréstimo meses atrás. O técnico da Irlanda, Stephen Kenny, confirmou isso no passado, como disse o 'AS': "Ele deveria ter sido emprestado à Eredivise por uma temporada, mas quando o primeiro goleiro do Liverpool se lesionou, eles pararam o movimento. Ele (Kelleher ) ele queria ser emprestado, ele está pronto para jogar e sentimos que ele poderia ter se beneficiado com essa mudança".