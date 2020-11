O inesquecível reencontro entre Modric, Kovacic e Cristiano Ronaldo

Luka Modric e Cristiano Ronaldo recordaram os anos em que foram companheiros de equipe no Real Madrid, num encontro antes de se enfrentarem esta terça-feira no jogo da Liga das Nações entre as respectivas equipes, Croácia e Portugal.

“Fico feliz por termos nos visto depois de tanto tempo. Muitas lembranças lindas nos unem e tive o prazer de conversar com ele. Conversamos sobre tudo, lembramos coisas do Real, não vou entrar em muitos detalhes... Vamos lá, uma conversa normal", comentou Modric sobre o encontro que teve ontem à noite com a estrela portuguesa e agora jogador da Juventus, conta o jornal 'Sportske Novosti'.

Esse meio garante que a amizade entre os dois jogadores durou entre 2012 e 2018, ano em que Ronaldo deixou o Real Madrid e Modric recebeu a Bola de Ouro, numa cerimónia a que o português não compareceu, um gesto que incomodou o internacional croata.

"Portugal tem muitos jogadores jovens e talentosos. Eles mostraram que são certamente uma das equipes mais fortes do mundo", comentou Modric sobre seu rival.

O meio-campista de 35 anos disse que se diverte muito jogando futebol, com o treino e com todos os jogos.

"Quero desfrutar de cada jogo, sei que não vai durar muito", admitiu, salientando que ainda se sente na sua melhor forma.

Modric disse que "a Croácia vai voltar a ser poderosa" no futebol, e que as últimas derrotas se devem a inúmeras mudanças de jogadores e à procura da melhor composição para a Seleção.

Junto com eles estava também o ex-jogador merengue e agora no Chelsea, Mateo Kovacic, também internacional pela seleção dos Balcãs.