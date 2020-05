O infortúnio do Fortuna: perder de 5 a 0 para o Bayern de Munique

O Bayern entrou em campo querendo apenas saber de definir logo a partida e ficar ainda mais perto de conquistar seu oitavo título consecutivo da Bundesliga.

Do outro lado, o Fortuna Düsseldorf só queria saber de sair da zona de repescagem e garantir sua permanência na Primeira Divisão.

No primeiro tempo, o Bayern tocava a bola buscando espaço para furar uma parede defensiva muito bem montada por Uwe Rösler.

A estratégia era bem clara do Fortuna: segurar o Bayern o máximo possível e aproveitar o contra-ataque para tentar marcar.

O primeiro gol do Bayern surgiu de um ato falho de Zanka. Pavard recebeu um cruzamento desequilibrado, chutou para o gol e a bola ia para fora. Porém, ela foi desviada por Zanka e acabou entrando no gol. Um gol contra do Fortuna para deixar o clube mais distante ainda do seu objetivo.

O Bayern experimentava bastante da intermediária, já que a zaga estava bastante fechada. Porém, o espaço aéreo costuma punir as equipes que jogam tão fechadas e o segundo gol do Bayern foi de cabeça, mostrando um clube alemão que sabe explorar os mínimos espaços disponíveis.

Pavard cabeceou em escanteio e colocou a bola no fundo do gol. Dessa vez o gol foi dele e de mais ninguém.

O time visitante ainda tentava responder com Skrzybski, mas as jogadas sempre careciam de mais gente do Fortuna para concluir as jogadas, e a zaga do Bayern acabava neutralizando as chances de gol.

Para fechar o primeiro tempo em grande estilo, faltava um gol dele. Lewandowski deixou seu gol contra a única da Bundesliga na qual ele ainda não tinha feito gol. Kimmich carregou até a linha de fundo, tocou atrás para Müller, que deixou atrás para o artilheiro da Bundesliga deixar seu gol. Um golaço ao melhor estilo futsal, que deixou a equipe do Fortuna a ver navios.

Na volta do intervalo, não tinha muito segredo. Aos 49 minutos, Lewandowski fazia seu segundo gol com muita categoria. Em bate-rebate na meia-lua, a bola sobrou para Gnabry, que cruzou rasteiro na pequena área e LewanGOLwski colocou de letra para o fundo do gol. Um passeio.

Apenas dois minutos, foi a vez de Davies fazer seu gol aproveitando uma muralha que já estava desmoronada e apenas esperava o fim do jogo. Davies pegou a sobra da bola na área e foi carregando até ficar contra o goleiro, tocando por baixo das pernas de Kastenmeier. Era apenas o minuto 51, mas parecia uma eternidade para os de Rösler.

O time visitante ainda ofereceu alguma pressão com uma cabeçada perigosa de Hoffmann que tirou tinta do travessão do gol de Neuer. O alemão ainda precisou fazer uma linda defesa em chute forte e cheio de efeito de Giesselmann que tinha como endereço o cantinho do gol do Bayern.

Com o jogo já resolvido, Hans Flick aproveitou para dar minutos a vários jogadores e contamos com a estreia de Batista Meier na Bundesliga.

Com essa elástica vitória, fica cada vez mais difícil alguém tirar o título das mãos do Bayern de Munique.