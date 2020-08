O início da luta por quatro vagas na elite brasileira

Após o atraso no calendário forçado pela pandemia, os 20 clubes da segunda divisão brasileira dão início nesta sexta-feira à competição que dará quatro vagas na elite do futebol brasileiro.

Náutico, Sampaio Corrêa, Confiança e Juventude são os times que subiram da Série C no ano passado. Avaí, Chapecoense, Cruzeiro e CSA vêm de queda e tentarão retornar à Série A.

Nesta sexta-feira, duas partidas abrem a competição. O Cuiabá encara o Brasil de Pelotas às 19h15 na Arena Pantanal. Às 21h30, o Confiança recebe o Paraná no Batistão, em Aracaju.

Dois campeões brasileiros estão na briga. O Guarani vive uma nova temporada na segunda divisão, enquanto o Cruzeiro é o grande estreante na Série B.

Com um novo protocolo de segurança e higiene, as partidas serão realizadas dentro da 'nova normalidade'. Houve mudanças no calendário e as datas base se estendem até janeiro de 2021.

QUANDO A SÉRIE B VAI ACABAR

Para não mudar o formato de disputa do Brasileiro, a CBF precisou atrasar, também, o encerramento do campeonato. Desta forma, precisando do mesmo número de datas, o campeão da edição de 2020 só vai ser coroado em janeiro de 2021.

A última rodada do Brasileirão está marcada para a última semana de janeiro, no dia 30, um sábado.

Os clubes, no início da pandemia no Brasil, anteciparam as férias de seus atletas, assim, os jogos continuam acontecendo normalmente em dezembro e janeiro, parando apenas para Natal e Ano Novo, mas logo em seguida retornam - a CBF agendou partidas para os dia 26 de dezembro e 2 janeiro, logo após os feriados.

FORMATO

A grande motivação para uma mudança tão radical no calendário é o fato de que a CBF nunca teve a intenção de mudar o formato do Brasileirão. Portanto, o campeonato segue sendo disputado por pontos corridos, ao longo de 38 rodadas, em que todos os 20 times se enfrentam duas vezes.

Ao final, as quatro melhores equipes se classificam para disputar a primeira divisão e as quatro piores são rebaixadas para a Série C.

DATA FIFA

Diferente do que vinha acontecendo, a CBF resolveu paralisar as competições nas chamadas "datas Fifa", assim como acontece em algumas das principais ligas do mundo. No entanto, durante as disputas da Copa América e dos Jogos Olímpico, ambos adiados para 2021, a competição vai seguir normalmente.

Porém, no novo calendário, a entidade resolveu manter as datas Fifa para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, mas sem a paralisação das competições nacionais, como seria feito desta vez em 2020.

OS CONFRONTOS DA PRIMEIRA RODADA

Sexta, 7 de agosto

19:15 – Cuiabá-MT x Brasil-RS – Arena Pantanal

21:30 – Confiança-SE x Paraná-PR - Batistão

Sábado, 8 de agosto

11:00 – Juventude-RS x CRB-AL – Alfredo Jaconi

16:00 – Operário-PR x Figueirense-SC – Germano Kruger

19:00 – Vitória-BA x Sampaio Corrêa-MA – Manoel Barradas

19:00 – Avaí-SC x Náutico-PE - Ressacada

19:00 – Cruzeiro-MG x Botafogo-SP – Mineirão

21:00 - CSA-AL x Guarani-SP – Rei Pelé

21:00 – Ponte Preta-SP x América-MG - Canindé

Domingo, 9 de agosto

11:00 – Oeste-SP x Chapecoense-SC – Arena Barueri