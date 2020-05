O insulto de Todibo a Haaland: "Vai f... a tua avó"

No minuto 23 da partida entre Dortmund e Schalke 04, Erling Haaland e Jean-Clair Todibo tiveram um encontrão que deu o que falar.

O que poderia ser uma jgoada normal, ganhou as redes socias devido ao silêncio total nas arquibancadas do Signal Iduna Park. Foi possível escutar a 'gentileza' de Todibo com Haaland.

Especificamente nesse lance, Todibo disse em alto e bom som: "B**** ta grand mère", que traduzido quer dizer " Vai f... a tua avó". Não se sabe se Haaland entendeu o que o zagueiro disse.