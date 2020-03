O interesse por Loren chega na Premier League e na Serie A

A temporada está sendo uma montanha-russa de emoções para Loren Morón. Começou como um tiro, ele era artilheiro da LaLiga e podia ir ao futebol russo no último minuto, mas continuou no Betis e as coisas não foram tão boas para ele quanto no início da liga.

Seu rendimento constante rendeu a ele uma possível contratação em fevereiro pelo Barcelona, ​​em substituição a Ousmane Dembélé, que finalmente não aconteceu, mas que não o afastou da primeira página do futebol mundial.

O 'AS' confirmou que no Real Betis-Real Madrid, um confronto onde Loren fez uma grande partida, havia olheiros da Premier League e da Serie A assistindo ao jogador.

Mais uma vez, como aconteceu com o Barça, o principal obstáculo estará no preço do atacante bético. E é que quem quiser contratar seus serviços terá que pagar entre 40 e 50 milhões de euros.

Em suas três temporadas no Betis, Loren Morón disputou 89 partidas oficiais, nas quais marcou 26 gols e distribuiu seis assistências. Seus números na temporada atual são os melhores de sua carreira desde que ele foi profissional, já que já marcou onze gols e deu três passes.