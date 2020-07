O inusitado pedido dos jogadores do Leeds a Bielsa, que respondeu de modo épico

Marcelo Bielsa conseguiu uma promoção para o Leeds que eles esperavam na cidade há 16 anos. Um marco que foi comemorado pelo treinador e seus jogadores durante a noite toda.

Por isso, no meio das comemorações, vários jogadores o abordaram com um pedido incomum. "Mister, temos um dia de folga no sábado, certo?", Perguntaram.

O 'Loco', mais do que depressa, foi levado pela loucura do momento: "sábado, domingo, o outro e o outro!".

Vale destacar que o Leeds ainda não disputou o penúltimo jogo da temporada na casa do Derby County no domingo, mas era hora de comemorar e ninguém podia perder o momento.