O joelho de Umtiti mais uma vez freia seu progresso

Samuel Umtiti continua aumentando as razões para chamar esse de um ano para esquecer. O Barcelona informou que o jogador voltou a sentir desconforto no joelho esquerdo lesionado, o que causará desfalque pelo menos no confronto em Villarreal.

No entanto, dados os precedentes, não será o único jogo no qual ele será ausência, longe disso. A partir de agora, o internacional francês seguirá novamente um tratamento conservador. À medida que os dias passam e sua evolução é vista, ele poderá saber se tem chances para voltar à competição nas semanas restantes, principalmente de olho na Liga dos Campeões.

O desempenho do zagueiro do Barça deixou muito a desejar, de fato, suas contínuas baixas devido a lesão impediram que ele tivesse um ritmo competitivo e render nas poucas vezes em que esteve escalado.

Não surpreendentemente, ele jogou apenas 13 jogos da liga este ano, o último em Vigo, onde não teve muita sorte.

Quique Setién foi deixado sozinho com Piqué e Lenglet como zagueiros centrais da primeira equipe pelo restante da temporada. Além disso, o catalão tem muitos minutos e cansaço, então os riscos serão máximos.