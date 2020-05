O jogador com a cláusula mais baixa do Barça

Semedo é um dos jogadores que o Barcelona tem em mente para ele deixar o clube e deixar dinheiro nos cofres para sua recuperação econômica. Na defesa, ele tem sido relacionado a muitas equipes.

Meses atrás, ele queria ir ao Atlético de Madrid e o clube rojiblanco acabou contratando Trippier, mas agora é o Manchester City que teria se mostrado interessado no desembarque do jogador no Etihad Stadium.

O português desempenhou um bom papel nas três temporadas em que ingressou no Barcelona desde que deixou o Benfica, mas falta um ponto mordaz que o faz não se encaixar perfeitamente na posição, comparando-se a ex-jogadores de clubes catalães como Dani Alves.

Semedo está pronto para fazer as malas, especialmente se ele é o jogador com a cláusula mais baixa de toda a equipe. Quem quiser levar o jogador terá que pagar 100 milhões de euros se o Barça não ajudar. Meses atrás, a entidade catalã já pedia entre 40 e 50 milhões para ele.

Depois vem Ivan Rakitic, outro dos homens indicados para deixar o Camp Nou no verão, com 125 milhões de euros. Ter Stegen completa esse pódio com 180 milhões, o que é surpreendente e cuja quantidade aumentará assim que for renovada.

Quem mais vale é Antoine Griezmann, a quem o Barcelona colocou uma cláusula de saída de 800 milhões de euros, 100 a mais que a de Leo Messi, quando conseguiu sua assinatura após uma forte negociação com o Atlético.