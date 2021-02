O jogador da Serie A que a Juve quer como reserva de Morata

Já se sabe que a Juventus tem entre as suas opções futuras exercer a opção de compra de Álvaro Morata, por empréstimo do Atlético de Madrid, no final da temporada. Para que o ataque de Pirlo estivesse completo, seria necessário um substituto do espanhool e o escolhido seria Scamacca, do Sassuolo - emprestado ao Genoa.

Não é de se espantar que as negociações entre a 'Vecchia Signora' e o seu clube estejam a todo vapor, mas a 'Tuttosport' assegura que, embora ainda não haja acordo, os 'bianconeri' insistem no desejo de que o italiano seja um 'guarda-costas' do atual ponta da equipe.

No momento, o ideal para a diretoria em Turim é um empréstimo sem opção de compra obrigatória, mas os 'neroverdi' preferem que o jogador saia temporariamente, mas com opção de compra obrigatória. A razão pela qual a Juve o rejeita é que não quer arriscar, e menos ainda com a crise do coronavírus.

Scamacca, por sua vez, não joga pelo Sassuolo, mas pelo Genoa emprestado. Nesta temporada, ele soma seis gols e uma assistência em 16 jogos, dos quais foi titular em onze. Seu perfil, sendo de bom nível, embora não estelar, atrai Pirlo para incorporá-lo como substituto.