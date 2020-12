O jogador de 30 milhões que é o desejo do Monaco

O nome de Yves Bissouma está na moda. O jogador africano do Brighton & Hove Albion está tendo uma temporada sensacional e seu forte desempenho o colocou na agenda dos grandes clubes.

A maioria pertence à Premier League, com Arsenal e Liverpool prontos para dar tudo pelo craque, mas a última equipe a se interessar pela situação do meio-campista é um clube da Ligue 1.

E é que, de acordo com os pontos da 'ESPN', o Monaco acompanha de perto a evolução do jogador de 24 anos, já que ele quer fortalecer seu meio-campo no próximo mercado de inverno.

Segundo a informação, a direção esportiva do clube francês está à procura de uma peça de garantia e Bissouma caberia como uma luva na equipa devido ao seu rendimento e conhecimento da competição, visto que jogou até 2018 no Lille.

Porém, se o Monaco quiser se dar ao luxo de tê-lo em janeiro, terá que colocar a mão no bolso, já que a mesma fonte indica que Brighton só vai deixar seu jogador sair em troca de 30 milhões de euros.