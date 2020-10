O jogador do Schalke 04 que desatou uma guerra entre Inter e Milan!

Com 20 anos, Ozan Kabak se firmou na defesa do Schalke 04 e já é internacional com a Absoluta da Turquia. Com 1,86 metros e um físico cada vez mais definido, é uma daquelas barganhas que o mercado disputa com todas as forças.

Na verdade, ele estava na lista de indicados do Golden Boy de 2020 (e no onze ideal do ProFootballDB) e esteve em clubes da Premier League como o Liverpool, que o testou antes de assinar com o Schalke 04 de Stuttgart.

Neste verão, depois de apenas um ano na Bundesliga, ele parece ter até começado uma guerra na Itália. E é que se semanas atrás ele estava relacionado à Inter, agora é o Milan que quer sua contratação.

Segundo o 'Sky Sport', os 'rossoneri' contactaram o Schalke 04 para tentar contratar o zagueiro, embora a intenção da equipe alemã seja mantê-lo e vendê-lo no próximo verão.

Até lá, o turco terá uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, mas o Milan negocia para tentar levá-lo agora. Seria seu segundo reforço na zaga, depois de um Diego Dalot que está muito perto.