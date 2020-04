O jogador mais difícil de marcar para Roberto Carlos

Roberto Carlos participou de uma entrevista à FIFA pelo Instagram e revelou quem foi o adversário mais difícil de parar em campo.

"Enfrentei jogadores muito complicados como o Eto’o, Finidi, Joaquín… mas o mais difícil de todos foi o Luís Figo, e ainda bem que veio jogar comigo depois. Era muito bom, um grandíssimo jogador", revelou.

O brasileiro e o português atuaram juntos de 2000 a 2005, mas se enfrentaram 12 vezes quando não eram colegas. Em cinco jogos, Figo saiu de campo com a vitória, enquanto o lateral brasileiro ganhou quatro dessas partidas.

"Na Inter me colocaram para jogar a extremo. O grande problema foi que nos sete primeiros jogos meti sete golos. Ai me colocaram de atacante e sofri bastante. Falei com o presidente para dizer que não podia jogar naquela posição porque estava chegando a Copa América e para ser chamado tinha de jogar a lateral. O mais engraçado foi que nesse dia houve uma reunião com Lorenzo Sanz e em 10 minutos deixei a Inter e assinei com o Real Madrid", revelou.

O craque brasileiro ainda elogiou seu compatriota Neymar, dizendo ser um gênio.

"Está bem, está feliz, respeitando, fazendo gols, sendo humilde no PSG... No futuro, no Mundial, pode ser o melhor jogador do mundo", afirmou.