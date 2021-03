O jogador que foi multado por mostrar camisa com a frase 'Free Senegal'

O Mallorca deu um verdadeiro passo de gigante no jogo do último domingo contra o Cartagena. Os gols da equipe foram marcados por Amath Ndiaye e Álvaro Giménez. Do outro lado, David Forniés também marcou.

O senegalês, durante sua comemoração, levantou sua camisa e a frase 'Free Senegal' apareceu. Além disso, ele fez um gesto com os braços cruzados e os punhos fechados.

O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) considerou que tal gesto se tratava de uma reivindicação política, multando o jogador em 600 euros.

Por outro lado, o meia Dani Rodríguz acabou tendo anulado o seu cartão amarelo recebido no jogo contra o Cartagena.