O jogador que incluiu uma cláusula para jogar com Messi

Nahuel Guzmán disputou seis partidas pela Seleção Argentina e seis temporadas no Newell's. Para ele seria um sonho jogar com Messi no mesmo clube antes de se aposentar.

O goleiro do Tigres encerra o seu contrato em 2021 e ainda tem vários anos na elite e, por isso, como ele mesmo revelou a 'TyC Sports', possui um acordo com o clube mexicano para poder ir jogar com Messi.

"Eu tenho tudo acertado aqui, propus e me disseram que sim. A única maneira de que me cedam, mesmo que seja por seis meses, é se Messi voltar. Acredito que está assinado, não tenho certeza", afirmou.

Nahuel Guzmán falou com o craque de Rosário para avisá-lo antes se resolver voltar um dia ao futebol argentino.

"Eu comentei com Leo e ele disse que me avisaria com tempo quando decidisse, todos têm situações particulares e principalmente familiares. Eu adoraria jogar com ele", comentou.