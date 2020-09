O jogador que pode ocupar o lugar de Lemar no Atlético

Ninguém fica surpreso que o Atlético de Madrid queira se livrar de Lemar. O clube está tentando há um tempo, mas parece que deste verão não passa. O Atleti quer apostar em Mollejo, e isso ajuda a pressionar a saída do francês.

O jornal 'AS' afirma que o clube espanhol, perante o dilema de apostar em Lemar ou Mollejo, parece determinado a escolher a segunda opção. Porque as trajetórias de um e de outro são completamente cruzadas.

Lemar chegou com a categoria de estrela, começou bem mas logo sumiu. Em dois anos, ele só participou de nove gols, marcando três e auxiliando em seis.

E Mollejo cresceu vertiginosamente nos últimos anos, especialmente no ano passado, apesar do rebaixamento do Dépor. Em um único ano, ele superou os números de Lemar em dois.

O problema é que enquanto não há ofertas para o Lemar, vários clubes do espanhol brigam por Mollejo. O Atleti preferia vender, de uma vez por todas, o francês, mas a questão de seu alto salário é um freio. Ele tem contrato até 2023.

Além disso, custou ao Atleti 70 milhões (por 70% de seu passe, lembre-se), e sua avaliação de mercado atual não chega a 30. Os rojiblancos querem amortizá-lo, mas isso parece uma missão impossível.

Apenas um pode ser deixado sob as ordens de Cholo quando o mercado fechar. Estão claras as prioridades dos 'colchoneros', outra coisa é se serão cumpridas.