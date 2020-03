O jogador que tinha alergia a grama

Há quase seis anos, Mike Hanke, alemão que jogou mais de 200 jogos na Bundesliga, se aposentou na China, onde foi um dos primeiros grandes investimentos a desembarcar.

Hanke era um jogador que, apesar de não ter sido um grande goleador - nunca ultrapassou dez gols na mesma temporada -, teve bastante prestígio na competição alemã. Ele jogou 12 jogos com a Seleção Alemã entre 2005 e 2007 e sua luta em campo é constantemente lembrada.

Depois de passar por Schalke 04, Wolfsburg, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach e Freiburg, o atleta se aposentou no Guizhou Renhe. Ele provavelmente não conseguiu ir além por causa de sua doença. E é que o atacante era alérgico à grama, o que fazia com que ele terminasse com reações cutâneas a cada jogo.

Esses sintomas não o impediram de atuar em alto nível na Bundesliga e parece algo raro, mas seu caso não foi o único. Também na Alemanha, Danny da Costa sofreu o mesmo problema. Apesar das altas temperaturas, é comum vê-lo com mangas compridas para evitar contato com o gramado.