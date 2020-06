O jogador que pode passar de ganhar 950 euros e receber 35 mil por semana

O meia Matty Longstaff está analisando o seu futuro. Vários clubes da Europa estariam de braços abertos para recebê-lo, como é o caso do Ajax, Marsella, Milan, Udinese, entre outros.

O jovem das categorias de base do Newcastle fez a sua estreia no time profissional nessa temporada, participando de 13 partidas e marcando três gols.

Suas atuações e seu contrato o transformam em um 'caramelo' nesse mercado. O meia recebe 950 euros por semana e sabe que tem potencial para muito mais.

De acordo com o diário 'AS', a Udinese está negociando com o Newcastle e pode pagar ao jovem jogador algo em torno aos 35 mil euros por semana, ou seja, 30 vezes mais do que ele ganha por mês.