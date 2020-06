A polêmica vitória do Atlético de Madrid sobre o Alavés contou com uma história no mínimo curiosa, que aconteceu nos minutos iniciais da partida.

A rádio 'COPE', em plena transmissão, informou que a partida estava sendo disputada sem o VAR devido a problemas de conexão.

Finalmente, o erro foi solucionado quando já eram jogados 17 minutos da partida. A citada fonte informou ainda que o árbitro Melero López avisou aos capitães.