O jogo mais assistido na volta do Espanhol

Pelo menos 851 mil espectadores assistiram à partida entre Real Madrid e Eibar no domingo pelos canais de televisão que transmitiram a partida na Espanha.

O jogo no estádio Alfredo Di Stefano superou a vitória do Barcelona contra o Mallorca, que teve 780 mil espectadores, e o dérbi entre Sevilla e Betis, que reabriu a competição e foi assistido por pelo menos 755 mil pessoas.

A partida entre Real Sociedad e Osasuna, com 618.000 espectadores,e a do Athletic contra Atlético Madrid, com 512 mil, dão sequêcia à lista, que fica completa com a seguinte ordem: Valencia x Levante, Celta x Villarreal, Espanyol x Alavés, Leganés x Valladolid e Granada x Getafe.

A rodada 28 foi seguida por um total de 4,58 milhões de espectadores pela televisão, 12,6% a mais em comparação com as mesmas partidas no primeiro turno do campeonato.