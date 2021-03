O jogo só termina quando você desiste de jogar

O Barcelona da Copa do Rei é o Barcelona que todos os torcedores querem ver. Um time que não conhece o significado da palavra desistir, que luta até o segundo final e colhe os frutos do seu heroísmo.

Foi assim contra o Granada. É preciso destacar que o Barça só chegou a semi ao marcar cinco gols em 27 minutos e conseguir uma virada espetacular para cima do Granada.

E foi assim contra o Sevilla na partida de volta da semifinal da Copa. Após perder por 2 a 0 no jogo de ida no Ramón Sánchez Pizjuán, o time de Koeman precisava de uma virada sensacional.

Quando a bola rolou no Camp Nou, o Barça foi pra cima e controlou a partida. O conjunto catalão, desde o primeiro minuto, pareceu querer mais do que o Sevilla.

Dembélé começou o jogo infernizando a zaga rival e foi o responsável por abrir o placar. O 'mosquito' recebeu diante da marcação frouxa da defesa do Sevilla, que só observou como o atacante saiu da área e bateu no ângulo de Vaclik.

O Sevilla tentou reagir com De Jong, o holandês se esticou todo, mas não conseguir desviar. O Barça, por sua vez, quase amplia com Leo Messi, se não fosse Acuña salvando em cima da linha.

O primeiro tempo terminou com um amplo domínio do Barcelona para cima do rival, mas o placar construído na ida ia classificando os de Lopetegui.

Já na segunda parte, Jordi Alba esteve muito perto de marcar um gol digno de Puskás. Aos 66', Dembélé foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para Jordi Alba chegar batendo de voleio, mas a bola explodiu no travessão.

Na jogada seguinte, a grande chance do Sevilla. En-Nesyri puxou o contra-ataque, Ocampos invadiu a área e foi derrubado por Mingueza, pênalti claro. Ocampos bateu muito mal, Ter Stegen acertou o canto e fez a defesa!

O Barcelona ia tentando, mas a bola não entrava, o jogo atingia os seus segundo finais quando o Barça teve um escanteio a seu favor. Após a cobrança, a bola cruzou toda a área, chegando até Griezmann do outro lado do campo, o francês levantou na área e Piqué desviou de cabeça levando a partida para a prorrogação. Antes disso, Fernando recebeu o segundo amarelo, foi expulso e deixou o Sevilla com um a menos para encarar mais meia hora de jogo.

O Barcelona já tinha tirado a vantagem do Sevilla e com um jogador a mais tinha tudo para conseguir o que muitos julgavam improvável.

Foi a prorrogação começar e os catalães colocaram mais uma bola nas redes de Vaclik. Jordi Alba fez o cruzamento, Braithwaite mergulhou como uma flecha e colocou o Barça na final da Copa do Rei.

Agora, depois dessa vitória heroica, o Barcelona aguarda ansioso para conhecer o seu rival na final, que sai amanhã da partida entre Levante e Athletic de Bilbao.