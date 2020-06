O jovem atacante uruguaio que está brilhando na Espanha

Darwín Núñez foi, sem dúvida, a grande contratação do Almería. Ele desembarcou no clube em 2019 como uma ótima aposta vinda do Peñarol e vem mostrando ser um jogador já pronto para brilhar no presente.

O uruguaio tem 20 anos e vem somando ótimos números na segunda divisão espanhola. Nesse fim de semana, ele converteu o pênalti na vitória contra o Albacete, chegando a 13 gols em 21 jogos.

Esses números colocam Darwin Núñez perto do que seu compatriota Luis Suárez fez até agora. O atacante do Barcelona acumula 14 gols em 24 jogos.

O jovem destaque custou menos de um milhão de euros ao Almeria e seu valor de vendas já se multiplica a cada partida. Anote o nome de Darwin Núñez.