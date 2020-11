O jovem do Malmö que Ibra recomenda ao Milan

Anel Ahmedhodzic tem apenas 21 anos, mas já é uma das referências do Malmö e internacional pela Seleção da Bósnia e Herzegovina. O crescimento deste zagueiro é vertiginoso e começa a estar na agenda do dia dos grandes europeus.

Na Inglaterra garantiram que o Chelsea estava atrás de Ahmedhodzic, que chegou a responder ao interesse dos 'blues'. "Isso me afeta positivamente. Não é que eu fique pensando nisso o dia todo, mas acho muito bom que clubes desse tamanho se interessem por você", disse ele.

Enquanto isso, o agente e lendário ex-atacante Markus Rosenberg reconheceu a questão: "Por enquanto, só posso comentar que o interesse por Anel é grande". Mas não só do Chelsea, chega um interesse também muito forte da Itália, onde o Milan quer o jogador como reforço no próximo mercado de inverno.

De acordo com o 'TuttoSport', os 'Nerazzurri' procuram um zagueiro depois de não chegarem a nenhum acordo no verão, e Ahmedhodzic seria apoiado por nada menos que seu compatriota (ele joga pela Bósnia, mas nasceu na Suécia) Zlatan Ibrahimovic, que começou sua carreira no Malmö.

Outras opções que estavam em cima da mesa foram Özan Kabak (Schalke 04) e Matteo Lovato (Hellas Verona), mas tudo indica que o favorito da gestão esportiva comandada por Paolo Maldini é o recomendado pelo líder deste Milan.