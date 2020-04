O jovem padrasto de Neymar teve uma relação homossexual... com o cozinheiro!

Apenas alguns dias atrás, a identidade do novo namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, 52 anos, era conhecida. O novo padrasto do brasileiro é seis anos mais novo, já que ele tem apenas 23 anos, enquanto o jogador do PSG já tem 28 anos.

Mas nas últimas horas, mais detalhes foram conhecidos sobre Tiago Ramos, ex-jogador de futebol do SP Villafranca de los Barros, da Primeira Divisão Regional da Extremadura.

De acordo com a mídia brasileira 'Extra' e 'Lance', Tiago viveu um relacionamento homossexual antes de se tornar namorado de Nadine, pois ele sempre foi bissexual.

De fato, as fontes já mencionadas garantem que ele teve um caso com Mauro, o cozinheiro de Neymar, além de um romance com seu assessor, Irinaldo Oliver, o famoso 'influencer' Carlinhos Maia e viveu um relacionamento a três com o casamento formado por Hans Madrid e Raphael Stemberg.

O próprio Hans Madrid revelou em 'Extra': "Tínhamos um relacionamento a três e nunca o escondíamos. Em agosto de 2018, Tiago veio morar conosco".

Por sua parte, Irinaldo também quis falar sobre o relacionamento que mantinha com Tiago: "Ele sempre foi bissexual e sempre gostou de mulheres mais velhas. Quando terminamos, ele me bloqueou, mas é um garoto muito gentil".