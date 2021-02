O lado desconhecido de Haaland: do seu grupo de rap a suas raízes

Erling Haaland é o goleador mais voraz da Liga dos Campeões. O norueguês retorna à sua competição fetichista e o faz para tentar levar o Borussia Dortmund às quartas de final.

Antes de chegar a Pizjuán, o atacante falou à UEFA sobre a sua carreira ainda incipiente e como se tornou um dos melhores jogadores da competição.

Haaland falou de seu grupo de rap, destacado pelo futebol. "Flow Kingz sou eu e meu... Não sei como você chamaria, meu grupo de rap. Como você sabe, temos uma boa música no Youtube. É um bom grupo de pessoas. No momento estou totalmente focado no futebol. Então é isso que não está na minha cabeça agora, mas nunca sabemos o que vai acontecer no futuro", disse ele.

O atacante tem uma forte ligação com as raízes. "Foi muito bonito. Me mudei da Inglaterra para Bryne quando tinha quatro anos. Gostei muito e ainda tenho bons amigos que são para a vida toda", acrescentou.

Já focado no futebol, garantiu que se apaixonou pela Champions à primeira vista: “O meu sonho sempre foi jogar, sabia que se ganhasse a Liga me classificaria diretamente para a Liga dos Campeões. Já sabia há muito tempo momento e quando finalmente aconteceu foi tipo: 'ok, este será o meu ano'. Começou bem e é algo especial".

Mas se tem uma boa recordação, é a estreia com um hat-trick. “Estávamos focados na estreia e estava à espera desse momento. Nos meus sonhos, obviamente, imaginei marcando na minha estreia e acabou acontecendo. 100 segundos e marquei. E o estádio explodiu. Foi um incrível estreia", disse o norueguês.