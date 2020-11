O relato de um mau momento vivido por Chilwell

Ben Chilwell, uma das estrelas do Chelsea e um dos jogadores de maior projeção do futebol inglês, mostrou seu lado mais humano nas redes sociais.

O lateral de 23 anos mostrou que até jogadores de futebol de elite, sempre expostos a pressões vertiginosas, passam por momentos difíceis e precisam da ajuda de outras pessoas.

“No ano passado passei por um período em que minha confiança foi afetada e isso me afetou no dia a dia. Por fim, conversei com alguém sobre isso e percebi sque me ajudou muito. No futebol, principalmente, as pessoas não gostam de mostrar fraqueza", disse ele.

Chilwell concluiu com uma bela mensagem de solidariedade: "Mas é importante falar sobre as dificuldades ou problemas em sua vida com os outros. Todos estão passando por algo complicado e quem viu este tweet espero que sinta que possa falar com alguém sobre algo que te preocupa, quando antes você não podia".