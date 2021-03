O lado mais íntimo de Benzema: CR7, Zidane, Ronaldo Fenômeno

Karim Benzema mostrou seu lado mais pessoal na revista 'Icon', na qual falou sobre seu início como jogador de futebol e sua atuação no Real Madrid após a saída de Cristiano Ronaldo.

“Venho de um bairro onde as coisas eram difíceis. Quando vi meninos mais velhos bem vestidos e com carros bonitos, o que eu queria era ser como eles”, disse o francês.

Além disso, ele falou dos seus modelos a seguir: “No futebol é Ronaldo, o brasileiro. Admiro Tyson porque ambos viemos de baixo e subimos aos poucos. Nunca foi fácil, nem nos deram nada".

Em relação à saída de CR7 do Santiago Bernabéu, declarou: "A saída de Cristiano me permitiu desempenhar um papel diferente. Ele marcava 50 gols por ano e era preciso se adaptar ao seu jogo. É um dos melhores do mundo e eu estava feliz ao seu lado".

"Zidane é um irmão mais velho para mim"

O atacante francês também teve tempo para falar sobre Zidane, um treinador que sempre o defendeu perante a imprensa: "Ele é um irmão mais velho para mim, está sempre disponível para me aconselhar".

Quando questionado se é um menino frio em campo, Karim quis deixar algo bem claro: "Tenho sentimentos, mas nunca mostrarei minhas fraquezas mesmo que as tenha. Quando estou mal, guardo para mim".

Por fim, falou sobre questões como o racismo, sobre o qual comentou: “É nojento, horrível e sujo. Somos todos iguais”. E também se referiu à sua vida pessoal: “Só tenho um amigo, o que mostra que a amizade é muito importante para mim”. "O dinheiro torna as coisas muito mais fáceis, mas você não precisa de milhões para ser feliz", disse Benzema.