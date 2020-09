O lance de Trincão que deixou o barcelonismo de boca aberta!

O Barcelona enfrentou o Nàstic de Tarragona neste sábado, no primeiro amistoso da pré-temporada de 2020. Dembélé, Griezmann e Coutinho iluminaram a estreia não oficial de Koeman no banco do Barça.

Foi também a estreia de Francisco Trincão, que pela primeira vez defendeu o escudo 'culé' depois de ter jogado praticamente toda sua vida pelo Sporting de Braga.

O promissor jogador português fez parte dos onze que o treinador holandês escalou na segunda metade e apenas 45 minutos foram suficientes para mostrar o talento do português.

Trincão deixou um gosto muito bom na boca do clube, deu amostras de craque e mostrou uma autoconfiança imprópria de um jogador de 20 anos. Além disso, o atacante desenhou fez um drible desconcertante que ficará gravado na retina dos torcedores por algum tempo.