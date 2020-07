O Leeds de Bielsa é campeão da Championship sem sair de casa

A Championship já conhece de forma matemática o seu novo campeão. O Leeds United, treinado por Marcelo Bielsa, garantiu o título sem sair de casa.

Os comandados pelo 'Loco' comemoraram o acesso a Premier League na última sexta-feira também desde casa. A derrota do West Bromwich Albion para o Huddersfield colocou o Leeds de volta a elita 16 anos depois. Mas o treinador argentino ainda tinha um obejtivo.

Nesse sábado foi a vez do tropeço do Brentford, terceiro colocado, contra o Stoke City (1-0) e o título de campeão da Championship 'caiu no colo' de Bielsa.