O Leicester vence e assume a vice-liderança da Premier

O Leicester voltou a vencer na Premier League e botou pressão para cima e para baixo. Isso porque assumiu a segunda posição na Premier com 49 pontos, e City e United ainda entram em campo na rodada.

O time de Brendan Rodgers assaltou o Villa Park com gols de James Maddison e Harvey Barnes ainda no primeiro tempo. Bertrand Traoré descontou para os donos da casa no começo do segundo tempo, mas foi só isso.

Com o resultado, o Leicester chegou aos 49 pontos e assumiu a vice-liderança da Premier League, sete a menos que o líder City. Já o Aston Villa é o 8º com 36.

Na próxima rodada os 'foxes' recebem o Arsenal (10º), enquanto o Aston Villa visita o Leeds (12º).