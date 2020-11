O Leverkusen engata a '4º' as custas do Mönchengladbach

A BayArena foi o palco de um grande jogo nesse domingo pela 7º rodada do Campeonato Alemão. Em uma partida de sete gols, o Bayer Leverkusen venceu o Borussia Mönchengladbach e segue na briga pelo título.

O visitantes abriram o placar aos 19' minutos com Stindl em cobrança de pênalti. O argentino Lucas Alario respondeu e empatou para os donos da casa. Mas Stindl queria mais, e aos 29' recolocou o Gladbach na frente, porém, outra vez Alario deixou tudo igual.

Já no segundo tempo, faltaram pernas para o Gladbach e o Bayer construiu a vitória. Leon Bailey aproveitou o passe de Moussa Diaby para marcar o terceiro, enquanto Nadiem Amiri serviu Julian Baumgartinger, que marcou o quarto. Já nos acréscimos Lazaro descontou para os visitantes.

Com a vitória, os comandados de Peter Bosz chegaram aos 15 pontos e se manteram no G4 da Bundesliga. Já o Mönchengladbach caiu para a sétima posição com 11 pontos.

Na próxima rodada, depois da data FIFA, o Leverkusen visita o desesperado Arminia (15º), enquanto o Borussia Mönchengladbach recebe o Augsburg (10º).