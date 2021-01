O 'like' de Haaland que volta a despertar rumores sobre o Real

O Real Madrid tem três nomes anotados na sua agenda: Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga e Erling Haaland. Que um, dois ou os três... ou nenhum chegue vai depender das finanças do clube.

Também se sabe que todos eles gostariam de jogar no Santiago Bernabéu, e por isso, qualquer pequeno detalhe por parte de algum deles chama atenção por mais simples que seja.

Como por exemplo o último detalhe de Erling Haaland nas redes sociais. O atacante do Borussia Dortmund deu 'like' no Instagram a uma publicação da conta '433' onde se via o Bernabéu coberto de neve devido ao temporal Filomena.

Bastou isso para que vários torcedores 'merengues' interpretassem o gesto como um sinal do atacante ao clube.