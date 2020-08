O Lille pagará 30 milhões pelo substituto de Osimhen

A saída de Victor Osimhen deixou um caminhão de dinheiro nos cofre do Lille. O clube francês, um grande vendedor nos últimos anos, já escolheu o substituto do nigeriano.

Trata-se de Jonathan David, atacante do Gent, por quem vários clubes perguntaram, entre eles o Barcelona. No Lille, o jogador sabe que contará com minutos e poderá dar um salto na sua carreira.

De acordo com 'La Voix du Nord' o Lille pagará cerca de 30 milhões de euros ao Gent para contar com os serviços de uma das promessas do futebol na Europa.