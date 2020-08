O Liverpool apresenta o seu segundo uniforme

O Liverpool divulgou o seu segundo unifome para a temporada 2020-21, uma camisa com traços e cores bem ousados elaborada pela Nike.

O uniforme reserva do conjunto 'red' aposta nas cores azul turquesa, verde e preto em diferentes tonalidades. As formas estão inspiradas nas Shankly Gates de Anfield, que são as portas de entrada de Anfield.

O escudo do Liverpool, a marca do patrocinado e da Nike, bem como a gola e manga concentram os detalhes em preto.