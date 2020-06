O Liverpool avança na renovação de Wijnaldum

Não é um jogador que está sempre na mídia, mas é muito importante para o Liverpool. E por isso os 'reds' querem renovar o contrato de Georginio Wijnaldum.

O contrato do meia holandês de 29 anos, expira em 2021 e o Liverpool começa a trabalhar na sua renovação. De acordo com o 'The Guardian', as conversas se intensificaram nos últimos dias.

As duas partes querem permanecer unidas, dessa forma não parece exisitr impedimento para que o jogador, um dos protagonistas na Champions, continue em Anfield.