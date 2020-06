O Liverpool cobre Van Dijk de ouro com um contrato milionário

Quem Van Dijk para sempre em Anfield! O zagueiro tem contrato com o Liverpool até 2023, mas os 'reds' querem segurá-lo por mais tempo. De acordo com o 'The Sun', estão disposto a pagar 13 milhões de euros por temporada.

A ideia é que assine por cinco anos. E, se fizermos as contas com essas cifras, Van Dijk se converterá no jogador mais bem pago da história do Liverpool.

Estaria a frente de Salah. Nesse momento, o egípcio recebe algo em torno aos 12 milhões de euros por temporada.

Resta saber se Van Dijk aprova a proposta 'red'. Ele é consciente de que ainda tem muito o que dar para o Liverpool e para o futebol.