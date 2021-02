O Liverpool esteve muito perto de contratar Sarr na última janela

Apesar da última janela de mercado ter sido encerrada duas semanas atrás, as tentativas de movimentos dos clubes na última hora continuam sendo divulgados.

No caso do Liverpool, os 'reds' estiveram a ponto de contratar Ismaïla Sarr. Thierno Seydi, seu agente, revelou a operação em declarações a 'PanAfricanFootball'.

"Alguns dias atrás estavamos trabalhando no contrato de Sarr com o Liverpool. Estava tudo certo, seu salário e a duração do contrato. Eu até tinha pedido para Sadio Mané ajudá-lo na busca por um apartamento", disse o representante.

No entanto, a operação fracassou e o senegalês teve que ficar. "O Liverpool não pôde pagar os 40 milhões de euros necessários para fechar o acordo", completou.