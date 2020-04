"O Liverpool forçou Fowler a devolver uma Ferrari porque estava provocando"

O jornal 'AS' resgata uma curiosa anedota que Michael Robinson, que morreu na terça-feira aos 61 anos, comentou sobre seu tempo como jogador do Liverpool. Embora ele tenha jogado apenas pelo clube de Anfield na temporada 83-84, o inglês tinha muito a dizer sobre o clube.

"Sir John Smith, o presidente, me perguntou quanto dinheiro eu queria ganhar quando eles me contrataram. Ocorreu-me dizer a ele que ele estava errado, que se 100 libras por semana pareceria bem como uma taxa que eu pagaria para jogar pelo Liverpool. Ele riu. e ele me disse: 'Não contratamos jogadores de futebol, Michael, contratamos pessoas que jogam futebol'", lembrou Robinson na história resgatada pela mídia espanhola.

Além disso, ele explicou em detalhes o que aconteceu com Robbie Fowler na equipe 'red' quando decidiu comprar uma Ferrari: "Com Fowler, houve um momento de grande tensão: ele comprou uma Ferrari amarela e o clube o forçou a devolvê-la".

"Eles disseram a ele que era uma provocação e uma falta de respeito pelas pessoas, um jogador do Liverpool não podia andar com uma Ferrari. Dá a entender que você depende das pessoas, que ganhamos dinheiro fácil", acrescentou.

Robinson acabou se tornando um dos melhores narradores de futebol da história da Espanha, onde teve tempo de revelar mais segredos do Liverpool, como um dos trabalhos curiosos que os jovens tinham.

"Eles estavam, entre outras coisas, cuidando de nossas chuteiras. Tanto que, quando as chuteiras eram novas, as colocavam primeiro para moldá-las; as bolhas se formavam nelas, não em nós!", Lembrou o grande Robinson.