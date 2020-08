O Liverpool negocia a saída de três jovens talentos

O mercado de verão estão muito quente na Europa e o nome do Liverpool é um dos mais comentados quanto a negociações e rumores.

O primeiro 'red' a aparecer nos jornais esportivos desse final de semana foi o atacante Harry Wilson, de 23 anos. Ao que parece, de acordo com o 'The Sun', o ex-jogador do Bournemouth interessa a Leeds e Aston Villa.

Também é notícia o volante de 24 anos Marko Grujic, que nas últimas três temporadas jogou emprestado no Cardiff City e no Hertha Berlin. A imprensa britânica destaca que o conjunto 'red' pretende negocia-lo em definitivo.

Por fim, o 'Mirror' destaca o interesse do Leeds de Marcelo Bielsa no jovem Rhian Brewster, que atuou por empréstimo no Swansea City.