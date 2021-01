O Liverpool volta a sorrir as custas de Mourinho

Tottenham e Liverpool se enfrentaram nessa quinta-feira pela 20º rodada da Premier League, em uma partida típica da competição inglesa com muita velocidade e gols.

Pressionado, o time de Klopp vinha de cinco jogos sem vitória na competição e com o seu badalado tridente de ataque sendo bastante contestado na Inglaterra.

Foi só a bola rolar para a emoção começar. Logo aos dois minutos Salah enfiou para Mané, que na cara de Lloris manda para fora, um gol que ele não costuma perder.

Na jogada seguinte o Tottenham respondeu com bola na rede. Kane lançou Son, o coreano ganhou na velocidade e bateu sem chances para Alisson. No entanto, o VAR entrou em ação e anulou o gol devido a um impedimento do coroeano.

Aos 13' os alarmes dispararam no Tottenham, isso porque o camisa '10' da equipe, Harry Kane, caiu no chão e levou as mãos ao tornozelo, ele ainda voltou a campo e terminou o primeiro tempo, mas não retornou do vestiário após o intervalo. Um problemão para José Mourinho.

A essa altura as duas equipes tinha dois claros destaques, Son de um lado e Mané do outro. Mas foi o senagalês que aos 23 minutos colocou Lloris para fazer um milagre. Após boa trama do ataque do Liverpool, o '10' saiu na cara de Lloris e deu um toquinho nela, mas o goleiro francês esticou o braço para salvar a equipe de Mourinho.

Já nos acréscimos da etapa inicial a bola resolveu entrar! Mané foi lançado na esquerda, avançou e cruzou para Firmino, o brasileiro aparecey entre os zagueiros do Tottenham e mandou para as redes. Sai zika!

No segundo tempo, o jogo voltou a todo vapor e com gol express do Liverpool. Mané, sempre ele, bateu de fora área, Lloris espalmou, mas no rebote Arnold acertou um belo chute e estufou as redes do francês.

Dois minutos depois, o Tottenham descontou com um golaço! Hojbjerg pegou uma sobra na entrada da área e soltou um bomba nuclear sem chances para Alisson.

Minutos depois o Liverpool ainda teve um gol anulado. Mané partiu em velocidade e tocou para Salah dentro da área, o egipcio ajeitou e bateu sem chances para Lloris, No entanto, o árbitro foi até o monitor rever a jogada e marcou um toque de mão de Firmino na origem. Gol anulado dos 'reds'.

Mas isso não ia ficar assim, faltava o dele, o nome do jogo! Arnold cruzou na área, o zagueirão Rondon do Tottenham falhou feio e a bola ficou com Mane que não perdoou.

Com o resultado, o conjunto de Anfield chegou aos 37 pontos, assumiu a 4º posição e diminuiu a diferança em relação ao líder City para quatro pontos. Já o Tottenham é o 6º com 33 pontos.

Na próxima rodada o Tottenham visita o Brighton & Hove Albion (31), enquanto o Liverpool visita o West Ham (5º) em uma briga direta.