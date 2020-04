O luxo de Fabián: escolher entre Real, City, Barça...

Mbappé. Neymar. Pogba. Esses nomes continuarão polarizando o mercado de transferências. Não importa quão diminuída, peculiar ou desvalorizada a próxima janela de transferência seja exibida, elas serão as mais cobiçadas. Em termos espanhóis, nenhum jogador está gerando tanto ruído quanto Fabián Ruiz.

Por insistência, por variedade e, acima de tudo, pela força dos clubes que buscam os sevilhanos. Parece cada vez mais complicado que o Napoli consiga retê-lo para os projetos econômicos e esportivos que colocarão o Real Madrid, Manchester City ou Barcelona em jogo, entre outros.

De todos eles, nos últimos tempos, o clube merengue parece ter ganhado a maior vantagem. Até seu representante admitiu a proposta do Real Madrid, que vê nele um cara capaz de liderar um meio-campo. Porque, com apenas 24 anos, ele já é uma realidade do futebol e ainda tem um longo caminho pela frente.

Depois, há o fator de treinadores. Em Barcelona, ​​Quique Setién, quem o colocou nos holofotes com o Betis, deu-lhe confiança e fez seu talento crescer sem limites. A equipe do Barça e Messi já são suficientes, mas ter o cantábrico como chefe da equipe seria uma garantia para ele.

Os métodos de Pep Guardiola também seduzem Fabián, um admirador de como ele faz seus times jogarem e melhorarem seus jogadores.

No entanto, a sanção contra o Manchester City sem competir na Europa, ainda pendente de recurso perante o TAS, é um ponto muito negativo nessa direção. Outra coisa seria decidir nocaso de a punição for suspensa.

De qualquer forma, tudo indica que o antigo jogador do Betis retornará à LaLiga , seja em branco ou no Barça. Mas é que sua jornada em Nápoles, mesmo que tenha sido de apenas dois anos, parece estar chegando ao fim por causa do caos institucional e porque em San Paolo ele não pode competir por objetivos tão ambiciosos quanto outros grandes propõem.